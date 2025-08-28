Жители Екатеринбурга сэкономили 7 млн рублей на поездках в общественном транспорте

Стоимость билета при оплате через QR-код снизят до 24 рублей ...27.08.2025 В Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду снизят до 24 рублей
В Екатеринбурге с 1 сентября стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду или NFC по Системе быстрых платежей ...27.08.2025 В Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду снизят до 24 рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Екатеринбурге с 1 сентября стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду или ...18.12.2024 При оплате по QR-коду проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в 2025 году будет дешевле на 4 рубля
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга договорились с Национальной системой платежных карт (НСПК) о ...11.10.2024 С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С момента начала действия скидки на оплату проезда в наземном транспорте Екатеринбурга ...