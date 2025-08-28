УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:30

Жители Екатеринбурга сэкономили 7 млн рублей на поездках в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В первую неделю действия скидки при оплате проезда в общественном транспорте по QR-коду жители Екатеринбурга сэкономили 7 млн рублей. Такие данные в «Итогах недели» привел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«За эти дни по акции совершено около 750 тысяч поездок. Сумма сэкономленных гражданами средств составила почти 7 миллионов рублей», — сказал Алексей Орлов.

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители Екатеринбурга при оплате проезда по QR-коду или NFC могут приобретать билет за 24 рубля (ранее было 29 рублей). Также скидка будет увеличена на ряде маршрутов в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице. Кроме этого, по инициативе врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера для учащихся с 7 до 18 лет отменена плата за проезд в городском наземном транспорте.
