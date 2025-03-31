УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Важно
Сегодня, 12:05

В Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду снизят до 24 рублей

В Екатеринбурге с 1 сентября стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду или NFC по Системе быстрых платежей (СПБ) снизят с 29 до 24 рублей. Акция будет действовать до 31 декабря. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также градоначальник напомнил, что с 1 сентября жители города смогут получать кешбэк в размере 5% при оплате через СБП детского сада и школьного питания. Соответствующая договоренность была достигнута между администрацией Екатеринбурга и Национальной системой платежных карт (оператор СБП).
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
