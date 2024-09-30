С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей

Стоимость проезда в Екатеринбурге подешевеет при оплате по QR-коду ...30.09.2024 С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк в размере 13 рублей за оплату проезда в общественном транспорте через СБП
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк 13 руб. за оплату проезда ...01.03.2021 На Среднем Урале держатели Единых социальных карт от СКБ-банка смогут ездить со скидкой в автобусах и метро
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. C 1 марта по 30 июня 2021 года держатели Единой социальной карты от СКБ-банка смогут ...03.12.2019 В 2020 году стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга повышаться не будет
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге в 2020 году ...12.04.2019 Власти Екатеринбурга пообещали не поднимать цены за проезд в наземном общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против повышения стоимости проезда ...