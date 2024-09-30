С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей

Стоимость проезда в Екатеринбурге подешевеет при оплате по QR-коду ...

С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк в размере 13 рублей за оплату проезда в общественном транспорте через СБП

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк 13 руб. за оплату проезда ...