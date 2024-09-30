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С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С момента начала действия скидки на оплату проезда в наземном транспорте Екатеринбурга горожане сэкономили 291 тыс. 109 руб. Всего возможностью оплатить поездку в транспорте по QR-коду пассажиры воспользовались 22 тыс. 393 раза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, сообщается, что больше всего сэкономили на проезде пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев ЕМУП «Гортранса». Акцией в салонах воспользовались 16 тыс. 765 человек, общая сумма скидки составила 217 тыс. 945 руб.

Также оплату проезда по СБП совершили 5 тыс. 628 пассажиров частных перевозчиков. Вместо 185 тыс. 724 руб. они заплатили 112 тыс. 560 руб. и сэкономили 73 тыс. 164 руб.

Напомним, с 10 октября стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга составляет 20 руб. вместо 33 руб. при условии оплаты по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги за проезд возвращаются на банковские карты плательщиков в виде кешбэка. Разницу в тарифе перевозчикам компенсирует Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Найти NFC-таблички с QR-кодом можно в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев Екатеринбурга.

Новая скидка дополнила действующую с 1 сентября в Екатеринбурге акцию, в рамках которой горожане, пополняющие Е-Карту через СБП в приложениях «ЕКАРТА», «Фрисби.24» или на сайте «Фрисби», получают кешбэк в размере 20%.
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