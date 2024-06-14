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УБРиР выпустил 30 тыс. социальных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал 30-тысячную социальную карту «Уралочка», сообщает пресс-служба банка.

Юбилейную карту получила сотрудница Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Свердловской области. Карту ей вручил лично президент банка Алексей Долгов.

«Уралочка» — это единая социальная карта жителя Свердловской области. Помимо всех функций дебетовой карты, обладатели «Уралочки» также могут пользоваться скидками у партнеров проекта Единой социальной карты (ЕСК) Свердловской области. Кроме того, пользователь банковской ЕСК автоматически становится участником программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С начала 2024 года УБРиР выпустил 10 тыс. таких карт.

«Уралочку» выпускают несколько банков, но только мы предлагаем ее в уникальном дизайне, посвященном 300-летию Екатеринбурга. Уверен, что это служит еще одним мотиватором для клиентов, чтобы открыть «Уралочку» именно в УБРиР», — прокомментировал А. Долгов.
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