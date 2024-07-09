Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...

В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в мае 2024 года выпустил в три раза ...