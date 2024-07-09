Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...25.06.2024 УБРиР выпустил 30 тыс. социальных карт «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал 30-тысячную социальную карту ...14.06.2024 УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в мае 2024 года выпустил в три раза ...27.04.2023 УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...29.01.2018 УБРиР и администрация Нижнетуринского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Нижнетуринского ...