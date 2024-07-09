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Вчера, 11:41

Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) заключили соглашение о сотрудничестве. Так, министерство и финансовая организация сконцентрируются на популяризации в регионе Единой социальной карты (ЕСК) — «Уралочка», сообщает пресс-служба УБРиР.

По словам управляющего директора центра развития зарплатного бизнеса УБРиР Александра Климчука, свердловчане получили около 38 тыс. карт «Уралочка». Также партнеры будут проводить мероприятия для повышения финансовой грамотности жителей Среднего Урала, которые пользуются льготами и социальными услугами. К ним относятся онлайн-курс «Кошелек и жизнь». Кроме того, в течение 15 лет банк проводит благотворительную программу «Дети верят в чудо». Благодаря ей помощь получили около 3 тыс. юных свердловчан. Также УБРиР поддерживает более десяти детских социально-реабилитационных центров Свердловской области.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с Министерством социальной политики Свердловской области поможет вывести на новый уровень наши ключевые мероприятия по поддержке населения. Сюда мы относим популяризацию карты «Уралочка», развитие финансовой грамотности, оказание помощи детским учреждениям», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Добавим, что на полях ИННОПРОМ-2024 УБРиР и власти Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках администрация города может привлекать специалистов банка для анализа и оценки материалов в рамках проектов муниципально-частного партнерства. Власти муниципалитета и банк намерены развивать экосистему электронных платежных сервисов в Екатеринбурге. Также они расширят перечень муниципальных и государственных услуг, которые горожане могут получить в электронном виде.
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