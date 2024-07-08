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Вчера, 12:02

В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан президентом банка Алексеем Долговым и главой города Алексеем Орловым, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Основной предмет соглашения — взаимодействие между финансовой организацией и городской властью в рамках реализации приоритетных инфраструктурных проектов и развитие муниципально-частного партнерства (МЧП), в том числе с использованием концессионных соглашений.

Из документа следует, что специалисты банка могут привлекаться администрацией для анализа и оценки материалов в рамках проектов МЧП. В соглашении также зафиксировано обоюдное намерение мэрии и банка развивать инфраструктуру электронных платежных сервисов в Екатеринбурге, расширять спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом формате.

Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что работа с предприятиями и жителями столицы Среднего Урала у банка в приоритете.

«Штаб-квартира нашего банка располагается в Екатеринбурге, поэтому естественным образом УБРиР активно сотрудничает с муниципальными организациями в части зарплатных проектов, которые реализуются на базе единой социальной карты «Уралочка», выполненной в специальном дизайне, посвященном 300-летию Екатеринбурга!» — сказал А. Долгов.

Он также сообщил, что банк регулярно поддерживает значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни и финансовой грамотности екатеринбуржцев. Среди таких проектов форум «Города России», ФИНМАРКЕТ-2024, «Майская прогулка», конкурс «Предприниматель года», недавно стартовавшая в третий раз подряд акция «Кинолето». Подписание соглашения банка с администрацией выводит взаимодействие на новый уровень и подтверждает готовность финансовой организации и дальше активно участвовать в экономической и общественной жизни родного города.

В свою очередь, глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил уверенность, что подписанное соглашение даст уникальную возможность улучшить качество и расширить спектр банковских услуг для жителей уральской столицы.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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