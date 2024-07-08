В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.2016. Администрация Екатеринбурга и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве на стенде ...