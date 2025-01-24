УБРиР нацелился на Дальний Восток

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии инфраструктуры платежей, а также реализации социальных проектов на территории Хабаровского края. Договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере подписали губернатор края Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов, сообщает
пресс-служба финансовой организации.
«Вхождение новых кредитных организаций на территорию края способствует расширению финансовой доступности для жителей, открывает дополнительные возможности бизнесу в Хабаровском крае», — отметил глава региона.
В первую очередь банк планирует развивать платежную инфраструктуру края, принимать участие в проектах государственно- и муниципально-частного партнерства в рамках концессии, а также оказывать помощь в осуществлении проектов по цифровизации услуг для жителей Дальнего Востока.
В сфере работы с физическими лицами приоритетами для УБРиР станут участие в программе льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» и сотрудничество с местными предприятиями в части зарплатных проектов, включая выпуск и обслуживание электронных банковских карт. По словам Алексея Долгова, есть планы по взаимодействию с высшими учебными заведениями региона.
Еще одним важным направлением станет повышение финансовой грамотности бизнеса и населения. Для развития финансовой культуры банком был создан бесплатный обучающий онлайн-курс.
Также УБРиР планирует участвовать в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Хабаровском крае. Вложения в экономику и социальную сферу — одно из требований губернатора края для крупного бизнеса, желающего работать на территории региона.
Одна из стратегических социальных инициатив банка — масштабирование благотворительной программы «Дети верят в чудо». Этот проект работает уже 15 лет. Он направлен на адаптацию и поддержку детей с ограниченными возможностями, находящихся под опекой социально-реабилитационных учреждений. Помимо этого, банк планирует принять участие в создании на базе Тихоокеанского государственного университета киберспортивной площадки. Подобный проект уже был реализован финансовой организацией в столице Урала.
УБРиР планирует организовать свое присутствие в финансово-деловом центре «Хабаровск-Сити», который сейчас находится в стадии строительства. Напомним, что первый офис УБРиР в Хабаровском крае был открыт
в августе 2024 года, в центре столицы региона. Это — самое восточное отделение сети уральского банка.
«Мы видим богатый промышленный и человеческий потенциал Дальнего Востока, поэтому УБРиР будет укреплять свое присутствие здесь. Подписание соглашения с правительством края — значимый шаг в этом направлении», — подчеркнул Алексей Долгов. Фото предоставлено пресс-службой банка УБРиР