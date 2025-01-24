УБРиР нацелился на Дальний Восток

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии платежной ...

УБРиР примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и ...

Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...