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Вчера, 11:11

УБРиР нацелился на Дальний Восток

УБРиР нацелился на Дальний ВостокУральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии инфраструктуры платежей, а также реализации социальных проектов на территории Хабаровского края. Договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере подписали губернатор края Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Вхождение новых кредитных организаций на территорию края способствует расширению финансовой доступности для жителей, открывает дополнительные возможности бизнесу в Хабаровском крае», — отметил глава региона.

В первую очередь банк планирует развивать платежную инфраструктуру края, принимать участие в проектах государственно- и муниципально-частного партнерства в рамках концессии, а также оказывать помощь в осуществлении проектов по цифровизации услуг для жителей Дальнего Востока.

В сфере работы с физическими лицами приоритетами для УБРиР станут участие в программе льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» и сотрудничество с местными предприятиями в части зарплатных проектов, включая выпуск и обслуживание электронных банковских карт. По словам Алексея Долгова, есть планы по взаимодействию с высшими учебными заведениями региона.

Еще одним важным направлением станет повышение финансовой грамотности бизнеса и населения. Для развития финансовой культуры банком был создан бесплатный обучающий онлайн-курс.

Также УБРиР планирует участвовать в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Хабаровском крае. Вложения в экономику и социальную сферу — одно из требований губернатора края для крупного бизнеса, желающего работать на территории региона.

Одна из стратегических социальных инициатив банка — масштабирование благотворительной программы «Дети верят в чудо». Этот проект работает уже 15 лет. Он направлен на адаптацию и поддержку детей с ограниченными возможностями, находящихся под опекой социально-реабилитационных учреждений. Помимо этого, банк планирует принять участие в создании на базе Тихоокеанского государственного университета киберспортивной площадки. Подобный проект уже был реализован финансовой организацией в столице Урала.

УБРиР планирует организовать свое присутствие в финансово-деловом центре «Хабаровск-Сити», который сейчас находится в стадии строительства. Напомним, что первый офис УБРиР в Хабаровском крае был открыт в августе 2024 года, в центре столицы региона. Это — самое восточное отделение сети уральского банка.

«Мы видим богатый промышленный и человеческий потенциал Дальнего Востока, поэтому УБРиР будет укреплять свое присутствие здесь. Подписание соглашения с правительством края — значимый шаг в этом направлении», — подчеркнул Алексей Долгов.

Фото предоставлено пресс-службой банка УБРиР
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