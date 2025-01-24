УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
24.01.2025

УБРиР примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Банк планирует участвовать в программах государственно-частного партнерства, а также оказывать помощь в реализации проектов по цифровизации услуг для населения. Приоритетные направления при работе с физлицами — «Дальневосточная ипотека» и зарплатные проекты, включая выпуск и сопровождение карт. Помимо этого, банк будет повышать финансовую грамотность населения и бизнеса, а также развивать финансовую культуру с помощью бесплатных онлайн-курсов.

УБРиР планирует организовать присутствие в строящемся финансово-деловом центре «Хабаровск-Сити». Предполагается участие его в социальных проектах, например в создании киберспортивной площадки на базе Тихоокеанского государственного университета. Ранее банк занимался реализацией подобного проекта в столице Урала. Также на территории края планируется реализовать благотворительную программу поддержки и адаптации детей с ограниченными возможностями «Дети верят в чудо», работающую с 2008 года.

«Банк готов участвовать в решении актуальных для края инфраструктурных и социальных задач, в том числе с учетом нашего опыта в сфере развития финансовой грамотности. Признательны за доверие и возможность совместной работы!», — сказал президент УБРиР.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.10.2024 Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и ...

29.01.2018 УБРиР и администрация Нижнетуринского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Нижнетуринского ...

07.07.2016 УБРиР получил статус принципального участника в MasterCard

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил сертификацию в качестве ...

30.10.2015 К программе «Дети верят в чудо» банка УБРиР присоединился новый участник

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. К программе «Дети верят в чудо» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...

27.05.2015 УБРиР подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Удмуртской Республики

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. Уральский банк реконструкции и развития подписали соглашение о сотрудничестве с ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (332)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18