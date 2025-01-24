УБРиР примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и ...29.01.2018 УБРиР и администрация Нижнетуринского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Нижнетуринского ...07.07.2016 УБРиР получил статус принципального участника в MasterCard
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил сертификацию в качестве ...30.10.2015 К программе «Дети верят в чудо» банка УБРиР присоединился новый участник
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. К программе «Дети верят в чудо» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...27.05.2015 УБРиР подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Удмуртской Республики
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. Уральский банк реконструкции и развития подписали соглашение о сотрудничестве с ...