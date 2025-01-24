УБРиР примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии платежной инфраструктуры Хабаровского края. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Банк планирует участвовать в программах государственно-частного партнерства, а также оказывать помощь в реализации проектов по цифровизации услуг для населения. Приоритетные направления при работе с физлицами — «Дальневосточная ипотека» и зарплатные проекты, включая выпуск и сопровождение карт. Помимо этого, банк будет повышать финансовую грамотность населения и бизнеса, а также развивать финансовую культуру с помощью бесплатных онлайн-курсов.



УБРиР планирует организовать присутствие в строящемся финансово-деловом центре «Хабаровск-Сити». Предполагается участие его в социальных проектах, например в создании киберспортивной площадки на базе Тихоокеанского государственного университета. Ранее банк занимался реализацией подобного проекта в столице Урала. Также на территории края планируется реализовать благотворительную программу поддержки и адаптации детей с ограниченными возможностями «Дети верят в чудо», работающую с 2008 года.



«Банк готов участвовать в решении актуальных для края инфраструктурных и социальных задач, в том числе с учетом нашего опыта в сфере развития финансовой грамотности. Признательны за доверие и возможность совместной работы!», — сказал президент УБРиР.