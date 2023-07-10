Принимая и сотрудничая

В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. В этом году ее главной темой стало «Устойчивое производство: стратегии обновления», а страной-партнером выступила Белоруссия. Уральская столица взяла на себя роль организатора и активного участника деловой программы. За первые два дня муниципалитет подписал ряд договоров о сотрудничестве с предприятиями, другими регионами и городами, в том числе из соседних стран.После открытия выставки глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель хокима Ферганы (Узбекистан) Абдугани Араббоев подписали Протокол намерений об установлении сотрудничества между двумя городами. В документе указано, что стороны обязуются содействовать развитию сотрудничества в разных сферах: торговле, инвестициях, местном самоуправлении, образовании, молодежной политике, спорте, туризме, культуре, экологии и других. Представители обоих городов будут участвовать в совместных мероприятиях, направлять друг к другу деловые миссии, делиться опытом.На второй день А. Орлов выступил на панельной дискуссии «Умный город. Новые тренды и возможности». В обсуждении участвовали заместитель главы МинЖКХ Константин Михайлик, заместитель главы Минцифры РФ Андрей Заренин, администратор проекта «Умный дом» Минстроя РФ Дарья Долгих.Глава города среди инновационных проектов выделил платформу «Активный Екатеринбург», позволяющую участвовать в формировании общественных пространств и решении вопросов развития города. Еще одним направлением стал запуск электронной территориальной системы обращения с ТКО, которая позволит оптимизировать маршруты движения спецмашин для более эффективного сбора мусора. Градоначальник отдельно отметил оснащение учреждений автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, а также холодной и горячей воды. Это дало возможность увеличить качество использования коммунальных ресурсов и снизить сроки устранения аварий.Особое место в цифровизации Екатеринбурга отведено созданию муниципальной кабельной канализации. По проекту городские умные остановки, опоры освещения, паркоматы и другая электронная инфраструктура постепенно связываются в единую систему. Вдобавок на территории города внедряются интеллектуальные системы освещения, видеонаблюдения и адаптивного управления дорожным движением.Намерения развивать «цифровое» направление отражены и в соглашении, которое подписали А. Орлов и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин. В документе закрепляются договоренности о сотрудничестве между провайдером и властями в интересах экономического и социального развития Екатеринбурга. Договор даст возможность разрабатывать и реализовывать проекты для управления транспортной, жилищной и иной инженерной инфраструктурой города. В том числе он позволит внедрить системы управления транспортными и пассажирскими потоками.Далее А. Орлов и представитель ООО «Деловой дом на Архиерейской» Алексей Бобров подписали соглашение о сотрудничестве в деле восстановления и сохранения исторического и культурного наследия уральской столицы. Стороны взяли на себя обязательства создавать совместные решения в области развития улично-дорожной сети и благоустройства общественных территорий, включая те, которые прилегают к объектам культурного наследия.«В преддверии 300-летия Екатеринбурга особую значимость приобретает вопрос сохранения, восстановления и популяризации объектов культурного наследия. ООО «Деловой дом на Архиерейской» имеет серьезные компетенции в этом направлении. Я уверен, что те объекты, за которые уже взялись наши коллеги, еще больше украсят столицу Урала и позволят сохранить памятники архитектуры. В этом направлении нам предстоит серьезно поработать», — подчеркнул А. Орлов.А. Бобров добавил, что работа по сохранению исторической памяти — это не столько коммерческая деятельность, «сколько культурная миссия».Также глава Екатеринбурга подписал с председателем АНО «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России») Сергеем Буториным соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на создание концепции развития паркового пространства мегаполиса. Там же предусматривается применение механизмов муниципально-частного партнерства.«Сегодня нам необходимы новые решения, направленные на развитие паркового пространства нашего города. В каждом районе есть любимые парки. Надо приложить усилия для того, чтобы они стали полноценными местами отдыха и проведения досуга горожан. Сотрудничество с организацией «Парки России» позволит найти совершенно новые уникальные решения для того, чтобы сохранить баланс между комфортом посетителей и сохранностью природных ресурсов», — прокомментировал А. Орлов.Еще одно соглашение о сотрудничестве градоначальник подписал с генеральным директором ООО «Национальный оператор детского отдыха» Евгением Шулятьевым. Оно направлено на создание круглогодичных детских центров, где будут организованы спортивные комплексы, медицинские блоки и дополнительное образование.По словам А. Орлова, документ определит вектор развития действующих в уральской столице детских оздоровительных лагерей. Муниципалитет намерен создавать центры, которые функционируют весь год. Молодое поколение же должно иметь возможность проходить там учебные и оздоровительные программы, заниматься спортом.Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Она выступает в роли индустриальной, торговой и экспортной площадки. Мероприятие регулярно собирает тысячи специалистов сфер промышленного и технологического развития, представителей экспертного сообщества. Ежегодно в рамках ИННОПРОМа заключаются соглашения, которые влияют на развитие Екатеринбурга и Свердловской области.