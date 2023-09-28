В Екатеринбурге двое преподавателей УрГПУ перечислили аферистам 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...28.09.2022 Телефонные мошенники выманили у трех екатеринбуржцев около 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Трое жителей Екатеринбурга стали новыми жертвами телефонных мошенников, отдав им около ...01.10.2021 Преподаватель из Екатеринбурга перечислила телефонным мошенникам более 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Телефонные мошенники обманным путем выманили у 70-летней жительницы Екатеринбурга, ...29.01.2019 «Дом.РФ» планирует выставить на аукцион 1,27 га земли на территории УрГПУ
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. Государственная компания «Дом.РФ» (бывшая АИЖК) планирует выставить на аукцион 1,27 га ...06.11.2015 УрГПУ и РГППУ приняли решение об объединении в опорный университет
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. 5 ноября Ученый совет Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...