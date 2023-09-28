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В Екатеринбурге двое преподавателей УрГПУ перечислили аферистам 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Аферисты создали страницу в социальной сети и от имени ректора вуза выманили у двух преподавателей Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) порядка 5 млн руб.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, одной из жертв такого обмана стала доцент кафедры УрГПУ. Ей в мессенджере под видом ректора вуза написал неизвестный и сказал, что с ней должен связаться «представитель министерства просвещения». Женщину предупредили, что далее с ней будут работать «правоохранительные органы» и «сотрудники Центрального банка». После этого ее убедили отдать свои средства и взять «дублирующий» кредит на 1,2 млн руб.

Вторым пострадавшим стал старший преподаватель того же университета. По той же схеме мошенники выманили у него 3,8 млн руб.
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