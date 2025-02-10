В Екатеринбурге мошенники убедили бывшего преподавателя вуза перевести на «безопасный счет» 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили бывшего преподавателя одного из местных вузов перевести на «безопасный счет» 2 млн 915 тыс. руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



В ходе следствия выяснилось, что 73-летнему мужчине позвонил мошенник, который представился бывшим сотрудником вуза, где он ранее работал. Звонивший сообщил о повышении пенсии, посоветовав обратиться в Пенсионный фонд. Злоумышленник добавил, что перед этим нужно подтвердить запись и назвать код электронной очереди. Пострадавший продиктовал неизвестному код, который ему пришел по смс. Далее мужчине пришло уведомление с текстом: «В системе Госуслуг в вашем аккаунте зафиксирована подозрительная активность. Если вы не осуществляли вход в личный кабинет, свяжитесь с интернет-приемной по одному из указанных номеров».



После этого бывший преподаватель разговаривал с лжесотрудниками Госуслуг, ФСБ и Центробанка. Они убедили его перевести все средства на указанные «безопасные счета». Потерпевший утверждает, что на него было оказано психологическое давление.