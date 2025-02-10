В Екатеринбурге мошенники убедили бывшего преподавателя вуза перевести на «безопасный счет» 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их ...03.09.2024 В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...16.08.2024 В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные ...13.08.2024 Лжесотрудники «Госуслуг» убедили екатеринбуржца перевести 1,3 млн рублей на «безопасный счет»
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Мошенники, которые притворились сотрудниками «Госуслуг», убедили екатеринбуржца ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...