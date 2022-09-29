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Вчера, 15:46

Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами телефонных мошенников. Шестеро местных жителей отдали злоумышленникам в общей сумме 6,6 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Одна из потерпевших, преподавательница техникума, получили звонок от лжесотрудников Банка России и ФСБ. Ее убедили, что кто-то пытается оформить на ее имя кредиты, и для спасения денег требуется получить «зеркальные займы». Поверив злоумышленникам, женщина перевела средства на представленные ими «безопасные» счета.

По такой же схеме у жительницы Уралмаша похитили 1,5 млн руб. Еще 1,4 млн руб. — у жителя Верх-Исетского района, 357 тыс. руб. — Железнодорожного, 721 тыс. руб. — Октябрьского.

Также почтальона с Эльмаша уговорили вложить в фиктивную инвестиционную площадку 1,6 млн руб.

Все потерпевшие рассказали, что раньше слышали о подобных мошеннических схемах. Но после «подтверждающих» звонков от лжесиловиков начинали соглашаться с инструкциями звонивших.
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