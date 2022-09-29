Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. За последние сутки жертвами телефонных мошенников стали четверо жителей Екатеринбурга. ...28.09.2022 Телефонные мошенники выманили у трех екатеринбуржцев около 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Трое жителей Екатеринбурга стали новыми жертвами телефонных мошенников, отдав им около ...14.09.2022 За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн ...25.01.2022 Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга около 900 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой телефонных ...01.10.2021 Преподаватель из Екатеринбурга перечислила телефонным мошенникам более 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Телефонные мошенники обманным путем выманили у 70-летней жительницы Екатеринбурга, ...