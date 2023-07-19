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В Екатеринбурге полицейские зафиксировали всплеск телефонного мошенничества с общей суммой ущерба более 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга за прошедшие сутки зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Лжесотрудники силовых ведомств заставили потерпевших перевести на «безопасные» счета 12,5 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Всего от действий злоумышленников пострадало пять человек, сумма ущерба для каждого варьировалась от 345 тыс. руб. до 4,7 млн руб.

По словам потерпевших, чаще всего им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ЦБ РФ, ФСБ и полиции. В их распоряжении были персональные данные пострадавших, что повышало доверие к ним. Чаще всего для запугивания жертв они использовали схему с «зеркальным кредитом».

В настоящее время по всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Напомним, что два дня назад полиция Екатеринбурга также зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами телефонных мошенников. Шестеро местных жителей отдали злоумышленникам в сумме 6,6 млн руб.
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