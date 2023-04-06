Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Заместитель директора департамента УрФУ обратилась в полицию с заявлением о том, что ...29.03.2023 В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, ...16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...23.04.2021 Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета ...