Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге двое горожан обратились в отделение полиции № 7 Октябрьского района и № 10 Железнодорожного района с заявлением о том, что мошенники обманом выманили у них личные средства. Общая сумма ущерба оценивается в 1 млн 385 тыс. руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, первый потерпевший 1950 года рождения работает заведующим кафедрой одного из институтов. Неизвестные позвонили мужчине под видом сотрудников ЦБ РФ и следователей. Они сообщили, что его средства якобы пытаются украсть с банковского счета. Затем ему посоветовали снять деньги и перевести их на «безопасные» счета. Потерпевший лишился 695 тыс. руб. личных средств.



Во втором случае пострадал начальник отдела одного из местных предприятий 1991 года рождения. С ним связался лжесотрудник ЦБ, который рассказал, что мошенники хотят заблокировать его банковские счета. После чего мужчина перечислил на «безопасные счета» 690 тыс. руб.



В настоящее время по всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».