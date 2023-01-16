В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая рассказала, что мошенники обманом выманили у ее матери 2,6 млн руб. Из них 2 млн руб. личных средств и около 700 тыс. руб. — кредитных, сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.
По словам заявительницы, пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудником Следственного комитета России и сообщила о попытках оформить неизвестными кредит на ее имя. Затем с ней связался мужчина под видом техспециалиста Центрального банка. Он сказал, что для «предотвращения противоправных действий» ей стоит взять еще один кредит, чтобы потом снять все средства и перевести на «безопасный» счет. Она последовала указаниям и лишилась порядка 2,7 млн руб.
В настоящее время по факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.
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