В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила, что мошенники похитили у нее денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
Екатеринбурженка рассказала, что ей позвонил мужчина под видом работника Банка России и сообщил о попытках мошенников взломать ее профиль на «Госуслугах». Чтобы предотвратить взлом, ей посоветовали оформить на себя «дублирующие» кредиты, а затем перечислить деньги на «безопасные» счета. Женщина последовала всем указаниям аферистов и лишилась своих средств.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также осуществляются оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия произошедшего преступления.
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