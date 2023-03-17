УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила, что мошенники похитили у нее денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Екатеринбурженка рассказала, что ей позвонил мужчина под видом работника Банка России и сообщил о попытках мошенников взломать ее профиль на «Госуслугах». Чтобы предотвратить взлом, ей посоветовали оформить на себя «дублирующие» кредиты, а затем перечислить деньги на «безопасные» счета. Женщина последовала всем указаниям аферистов и лишилась своих средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также осуществляются оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия произошедшего преступления.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2023 Телефонные мошенники заставили жительницу Пермского края прилететь из другой страны в Екатеринбург и перевести им более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Жительница Пермского края, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перевела на ...

15.02.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая ...

16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...

02.07.2021 Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела более 1,2 млн руб. на «безопасные» счета ...

20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (592)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18