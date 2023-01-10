В Екатеринбурге лжеброкеры похитили у пенсионерки 3 млн рублей под видом получения дохода от инвестиций на бирже

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в местное отделение полиции, после того как, поддавшись на уговоры злоумышленников об инвестировании денежных средств на бирже, потеряла порядка 3 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По словам потерпевшей, мошенники позвонили ей, рассказали о деталях торгов на биржевой площадке. В том числе — о схеме вложения средств для дохода на электронном ресурсе. После установки необходимой программы женщине пришел код активации, благодаря которому злоумышленники смогли контролировать счета пострадавшей. Затем пенсионерке объяснили, что заработанные на бирже деньги можно в любой момент обналичить. В личном кабинете потерпевшая могла наблюдать, как постоянно увеличиваются ее доходы.



Для извлечения еще большей прибыли женщина взяла в банках несколько кредитов, сняла свои сбережения и заняла деньги у знакомых. После чего полученную сумму перевела на счета мошенников.



Когда гражданка увидела, что ее дивиденды достигли 32 тыс. долл. США, то внесла необходимую сумму для получения выручки. Позже ей рассказали, что для вывода средств нужно оплатить страховку и налог на прибыль и потребуется еще 2 тыс. долл. США. Екатеринбурженка последовала указаниям лжеброкеров. Затем, когда они перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули.



В настоящее время по факту преступления следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступного деяния.