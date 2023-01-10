В Екатеринбурге злоумышленники похитили у пенсионерки 2,2 млн рублей под видом получения дохода на электронной бирже

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. У жительницы Екатеринбурга злоумышленники похитили более 2,2 млн руб. с целью получения дохода от размещения денег на ресурсах электронной биржи. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В ходе опроса выяснилось, что 72-летняя екатеринбурженка с 11 ноября по 7 декабря 2022 года переводила денежные средства для инвестиций лжеброкеру, который диктовал ей порядок действий по телефону. Общая сумма «вложенных» денег составила порядка 800 долл. США. Затем потерпевшей позвонил «брокер-аналитик» Дмитрий, чтобы перевести финансовые средства, которыми он управлял через приложение удаленного доступа.



Вскоре аферисты рекомендовали женщине увеличить сумму вложений для повышения доходов. Местная жительница продала свои украшения из золота, заняла деньги у знакомых, после чего оформила несколько кредитов и сняла со своего накопительного счета оставшиеся сбережения. Все полученные средства были переведены на счет мошенников.



В дальнейшем ей показали заработанные дивиденды, однако, чтобы вывести денежные средства, потребовали заплатить страховку в размере 2,2 тыс. долл США, а также налог на прибыль на сумму 286 тыс. руб. Пострадавшая пополнила банковский счет в своем личном кабинете, а злоумышленники сняли все сбережения. После этого аферисты перестали выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.



В настоящее время сотрудники органов внутренних дел осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия случившегося преступления.