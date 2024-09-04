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04.09.2024

В Серове аферисты по схеме «заработок на бирже» похитили у местной жительницы 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Серове аферисты по схеме «заработок на бирже» похитили у местной жительницы 1 млн 200 тыс. руб. Сотрудниками полиции проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина рассказала, что познакомилась в соцсети с молодым человеком, который предложил ей заработок на бирже и в качестве наставника порекомендовал ей своего друга-«брокера».

Тот вышел с ней на связь через Skype и рассказал, что способ получения денег построен на разнице с продаж криптовалюты. «Брокер» предложил потерпевшей вкладывать средства, отправляя их на счета, которые он ей предоставит.

Поскольку у женщины не было свободных денежных средств, она по рекомендации звонившего оформила кредит в размере 650 тыс. руб. и перевела всю сумму на его счет.

Далее женщина оформила еще один кредит на сумму 350 тыс. руб. и сделала очередное «вложение», переведя 150 тыс. руб. кредитных средств и 70 тыс. руб. личных накоплений.

Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, после того как «брокер» ей сообщил, что для вывода средств со счета ей необходимо внести еще 3 тыс. в долларовом эквиваленте.

В общей сложности женщина потеряла 1 млн 200 тыс. руб.
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