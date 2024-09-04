В Серове аферисты по схеме «заработок на бирже» похитили у местной жительницы 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. В Новоуральске от мошеннических схем, в рамках которых предлагается заработать на ...20.02.2024 В Серове женщина перевела аферистам более 3 млн 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Жительница Серова перевела телефонным аферистам, действующим под видом сотрудников ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...10.01.2023 В Екатеринбурге злоумышленники похитили у пенсионерки 2,2 млн рублей под видом получения дохода на электронной бирже
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. У жительницы Екатеринбурга злоумышленники похитили более 2,2 млн руб. с целью получения ...30.03.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета мошенников более 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге злоумышленники выманили более 800 тыс. руб. у местной жительницы, ...