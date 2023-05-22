Жительница села Ключи Ирбитского района перевела лжесиловикам 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В дежурную часть полиции Ирбита обратилась жительница села Ключи Ирбитского района с заявлением о том, что неизвестное лицо обмануло ее и похитило личные средства. Общий ущерб составил 1 млн 701 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, пострадавшей позвонил мужчина под видом работника силовых структур и рассказал, что на нее пытаются оформить кредит. Затем с ней связалась лжеследователь по борьбе с экономическими преступлениями и рекомендовала сделать переоформление банковского счета для сохранения ее денег. Поддавшись уговорам, потерпевшая перевела 506 тыс. руб. на номер телефона мошенников.
Спустя неделю женщине снова позвонили мошенники и порекомендовали взять кредит, чтобы мошенники не сделали это за нее. В результате жительница села взяла несколько займов: на 300 тыс. руб., на 600 тыс. руб. и на 295 тыс. руб. Все эти деньги потерпевшая также перевела мошенникам. После этого аферисты сообщили, что к ней подъедут сотрудники прокуратуры за документами и дело будет закрыто. Однако это также было обманом.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
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