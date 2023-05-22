В Екатеринбурге учитель гимназии перевела телефонным мошенникам более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В екатеринбургское отделение полиции 9 обратилась 57-летняя местная жительница, которая рассказала, что мошенники обманом убедили ее оформить кредит. Ущерб, причиненный работнице образовательного учреждения, составил 6 млн 340 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, потерпевшей под видом сотрудника силовой службы позвонил аферист. Он рассказал, что злоумышленники пытаются оформить кредит на нее. Затем женщине посоветовали взять «зеркальный» заем и перечислить средства на указанные счета, что она и сделала.
В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия данного преступления.
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