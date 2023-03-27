В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, что аферисты убедили его оформить кредит и перечислить деньги на их «виртуальные счета». Горожанин лишился порядка 900 тыс. руб., сообщает местное отделение по связям со СМИ УМВД России.



Потерпевший рассказал, что в мессенджере ему позвонил незнакомец и сказал, что мошенники хотят оформить на него кредит. Затем он говорил якобы со старшим банковским менеджером. Ему посоветовали заключить «зеркальный» заем для предотвращения противоправных действий.



Мужчина снял деньги, ему вызвали такси до проспекта Ленина, где он приложил к банкомату смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру. Таким образом он перечислил 946 тыс. руб. на указанные счета. После звонившая потребовала удалить данные «виртуальной карты», которые он ранее привязал к телефону.



В настоящее время в отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.