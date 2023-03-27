В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, что аферисты убедили его оформить кредит и перечислить деньги на их «виртуальные счета». Горожанин лишился порядка 900 тыс. руб., сообщает местное отделение по связям со СМИ УМВД России.
Потерпевший рассказал, что в мессенджере ему позвонил незнакомец и сказал, что мошенники хотят оформить на него кредит. Затем он говорил якобы со старшим банковским менеджером. Ему посоветовали заключить «зеркальный» заем для предотвращения противоправных действий.
Мужчина снял деньги, ему вызвали такси до проспекта Ленина, где он приложил к банкомату смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру. Таким образом он перечислил 946 тыс. руб. на указанные счета. После звонившая потребовала удалить данные «виртуальной карты», которые он ранее привязал к телефону.
В настоящее время в отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...20.07.2022 В Екатеринбурге мошенники с помощью новой схемы обмана похитили у мужчины 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. Свердловчанин, поверив мошенникам, лишился 1,3 млн руб. Кибераферисты применили новую ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...02.11.2020 Лжесотрудница банка вынудила жителя Екатеринбурга оформить кредит на 409 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В Екатеринбурге телефонная мошенница вынудила местного жителя оформить кредит на сумму ...