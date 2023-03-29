В Екатеринбурге местная жительница перечислила мошенникам почти 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В отдел полиции № 2 Кировского района Екатеринбурга обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные обманом убедили ее оформить кредит на 1 млн 274 тыс. руб. Эту сумму она перевела злоумышленникам, сообщает пресс-служба городского УМВД.



Установлено, что пострадавшей звонила лжесотрудник Центрального банка РФ. Оказалось, что на нее оформлен автокредит. После она сказала, что для отмены кредитной заявки нужно взять дублирующий кредит. Затем пострадавшая говорила со злоумышленником, который представился работником Следственного комитета. По его словам, женщина не должна была никому рассказывать о случившемся, так как проводится расследование.



Аферисты убедили потерпевшую купить смартфон и скачать приложение электронных платежей и продиктовали номер «безопасного» счета. Екатеринбурженка приложила телефон c Pay-сервисом к сканеру банкомата и перечислила все средства мошенникам. После этого ее убедили удалить карту, которую женщина ранее привязала к устройству.



В настоящее время в отношении неизвестных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции предпринимают весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.