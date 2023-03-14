Молодая жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В дежурную часть полиции Верхней Пышмы поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестные обманом завладели ее денежными средствами в размере более 850 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.



Установлено, что девушке позвонил мужчина, который представился сотрудником Центрального банка. Он рассказал, что произошла утечка личных данных клиентов, и на имя женщины якобы оформили несколько кредитов. Пострадавшей рекомендовали оформить «дублирующие» кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Далее женщина взяла кредит в ПАО «Сбербанк» и затем перевела мошенникам двумя переводами 500 тыс. руб. После этого карту девушки заблокировал банк.



Затем в другом банке она взяла еще один заем и перевела аферистам порядка 300 тыс. руб. После этого женщина оформила кредит в приложении мобильного банка на сумму 100 тыс. руб. Однако при попытке снятия наличных карта была заблокирована. Тогда пострадавшая позвонила в банк и узнала, что стала жертвой мошенников.