Молодая жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В дежурную часть полиции Верхней Пышмы поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестные обманом завладели ее денежными средствами в размере более 850 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
Установлено, что девушке позвонил мужчина, который представился сотрудником Центрального банка. Он рассказал, что произошла утечка личных данных клиентов, и на имя женщины якобы оформили несколько кредитов. Пострадавшей рекомендовали оформить «дублирующие» кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Далее женщина взяла кредит в ПАО «Сбербанк» и затем перевела мошенникам двумя переводами 500 тыс. руб. После этого карту девушки заблокировал банк.
Затем в другом банке она взяла еще один заем и перевела аферистам порядка 300 тыс. руб. После этого женщина оформила кредит в приложении мобильного банка на сумму 100 тыс. руб. Однако при попытке снятия наличных карта была заблокирована. Тогда пострадавшая позвонила в банк и узнала, что стала жертвой мошенников.
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...27.02.2023 Пожилая жительница Верхней Пышмы перевела злоумышленникам более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» поступило заявление от местной ...08.04.2021 В Екатеринбурге лжесотрудник банка похитил у местной жительницы более 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонного мошенничества стала местная жительница, ...07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...