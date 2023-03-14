УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

Молодая жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В дежурную часть полиции Верхней Пышмы поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестные обманом завладели ее денежными средствами в размере более 850 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

Установлено, что девушке позвонил мужчина, который представился сотрудником Центрального банка. Он рассказал, что произошла утечка личных данных клиентов, и на имя женщины якобы оформили несколько кредитов. Пострадавшей рекомендовали оформить «дублирующие» кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Далее женщина взяла кредит в ПАО «Сбербанк» и затем перевела мошенникам двумя переводами 500 тыс. руб. После этого карту девушки заблокировал банк.

Затем в другом банке она взяла еще один заем и перевела аферистам порядка 300 тыс. руб. После этого женщина оформила кредит в приложении мобильного банка на сумму 100 тыс. руб. Однако при попытке снятия наличных карта была заблокирована. Тогда пострадавшая позвонила в банк и узнала, что стала жертвой мошенников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...

27.02.2023 Пожилая жительница Верхней Пышмы перевела злоумышленникам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» поступило заявление от местной ...

08.04.2021 В Екатеринбурге лжесотрудник банка похитил у местной жительницы более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонного мошенничества стала местная жительница, ...

07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...

11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (332)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18