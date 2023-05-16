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Вчера, 09:03

Жительница Краснотурьинска перевела мошенникам более 1 млн рублей личных накоплений

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных накоплений. По словам потерпевшей, она действовала по указанию «специалиста банка», сообщает региональное ГУ МВД России.

Обратившись с заявлением в дежурную часть МО МВД России «Краснотурьинский», пожилая женщина рассказала, что ей поступил звонок в одном из мессенджеров, и неизвестная женщина, представившись сотрудником полиции, заявила о хищении денежных средств со счета потерпевшей.

Затем ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что деньги нужно перевести на безопасный счет. После этого пенсионерка перечислила все средства со своего счета на указанные мошенником реквизиты.
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