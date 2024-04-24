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В Екатеринбурге кибермошенники похитили у трех пенсионеров 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Екатеринбурге за минувшие сутки злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, Генеральной прокуратуры РФ и сотового оператора похитили у трех пенсионеров 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Одна из пострадавших сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником мобильного оператора. Звонящий уведомил ее о необходимости продления договора на оказание услуг и попросил предоставить личные данные, а затем, ссылаясь на борьбу с мошенничеством, убедил перевести денежные средства на «безопасный счет». Размер похищенных средств составил 600 тыс. руб.

Во втором случае лжесотрудник ФСБ также под предлогом защиты от мошенников убедил пенсионерку взять кредит на сумму 707 тыс. руб. и перевести полученные средства на счета злоумышленников.

В третьем случае сумма ущерба составила 295 тыс. руб. Пострадавшая рассказала, что звонивший представился сотрудником Генеральной прокуратуры РФ и сообщил, что мошенники якобы оформили на ее имя кредит, средства которого были направлены на финансирование экстремистской деятельности. В качестве контрмеры звонящий предложил пострадавшей оформить «зеркальный кредит» и перевести заемные деньги на «безопасный счет».

По всем вышеуказанным случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
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