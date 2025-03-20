Мошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Екатеринбурге за минувшие сутки злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, Генеральной ...20.01.2025 Екатеринбуржцы за неделю перевели на счета мошенников свыше 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 16 млн руб. ...12.12.2024 В Екатеринбурге воспитатель детского центра и пенсионер перевели на счета мошенников свыше 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» ...11.12.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 ...03.07.2023 Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге двое горожан обратились в отделение полиции № 7 Октябрьского района и № ...