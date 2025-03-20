Мошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. За последнюю неделю мошенники похитили у жителей Екатеринбурга более 24 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Чаще всего на крючок злоумышленников попадаются одинокие пенсионеры.



Так, в Чкаловском районе у женщины 1943 г. р. украли 5 млн руб. Мошенники сначала связались с ней под предлогом продления договора на услуги телевидения и стационарного телефона, пообещав льготы. Затем лжепрокурор запугал пенсионерку и убедил передать свои накопления курьеру «для безопасности».



В Октябрьском районе с пенсионеркой 1956 г. р. связался неизвестный, представившийся начальником отдела кадров одного из предприятий, где она ранее работала. Женщину предупредили о необходимости подтвердить свои персональные данные. После этого ей поступил звонок от лжесотрудника ФСБ. В итоге пенсионерку убедили перевести на «безопасные счета» 2,7 млн руб. личных средств под предлогом защиты их от мошенников.



По фактам данных преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».