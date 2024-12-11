В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Алапаевске аферисты по схеме «перерасчет пенсии» убедили местную жительницу перевести ...22.08.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» свыше 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать квартиру, оформить ...11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...25.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать Mercedes-Benz и перевести более 10 млн рублей на «безопасный счет»
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В Екатеринбурге женщина, действуя по инструкции злоумышленников, продала дорогостоящий ...18.01.2023 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...