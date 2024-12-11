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11.12.2024

В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн руб. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником провайдера, и сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание sim-карты. Он попросил женщину назвать ему данные страхового свидетельства.

Далее с ней связался «сотрудник МВД» и под предлогом сохранности сбережений убедил снять со счета все имеющиеся денежные средства и передать курьеру, который переведет их на «безопасный счет».

Потерпевшая согласилась, и на заранее заказанном неизвестными такси приехала на неустановленный адрес, где ее встретила женщина, которой пенсионерка и передала 420 тыс. руб. личных сбережений.

Далее злоумышленники сообщили, что данные женщины с Госуслуг попали за границу, и теперь ей нужно поменять кадастровый номер и продать квартиру, чтобы не потерять жилье.

После сделки по купле-продаже, звонившие вызвали женщине такси. Она приехала по неизвестному адресу, где ее встретил молодой человек. Он назвал кодовое слово, после чего женщина передала ему вырученные с продажи квартиры 5,4 млн руб.
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