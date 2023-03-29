Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. Житель Екатеринбурга, поверив телефонным мошенникам, перевел на их счета 980 тыс. руб. заемных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В полицию обратился местный житель 1998 года рождения, который рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился следователем Следственного комитета. Мошенник заявил о якобы 12 попытках подачи от мужчины заявок на получение кредита, зафиксированных Банком России. Затем лжеследователь сказал потерпевшему, что ему нужно срочно оформить «зеркальный» заем, чтобы исчерпать кредитный потенциал. По словам злоумышленника, таким образом мошенники не смогут воспользоваться единым счетом мужчины и получить от его имени деньги.



После этого екатеринбуржца убедили приехать в один из офисов кредитной организации и оформить заем. При этом для перевода ему рекомендовали воспользоваться специальным приложением. Затем псевдосиловик сообщил молодому человеку номер «безопасной» карты и сказал о необходимости привязать ее к данному сервису. Мужчина через банкомат, приложив смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру, ввел пин-код, после чего перечислил на данную карту 980 тыс. руб. заемных средств.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».