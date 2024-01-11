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11.01.2024

В Екатеринбурге директор предприятия перевела кибермошенникам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По указанию «дознавателя полиции» и «специалиста Банка России» женщина взяла деньги в кредит и отправила их на «безопасные счета», сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

По словам потерпевшей, с ней связался лжепредставитель полиции и заявил, что на ее имя пытаются взять кредит по доверенности в Москве. Затем женщине в одном из мессенджеров позвонил лжесотрудник Банка России и рассказал, что неизвестные также пытаются продать ее недвижимость. Далее потерпевшей велели оформить кредиты в разных банках и перевести деньги на разные счета.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступления.
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