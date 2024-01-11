В Екатеринбурге директор предприятия перевела кибермошенникам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...24.08.2023 В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. ...06.06.2023 В Екатеринбурге учитель гимназии перевела телефонным мошенникам более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В екатеринбургское отделение полиции 9 обратилась 57-летняя местная жительница, ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...