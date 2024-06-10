В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу оформить кредиты на ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...19.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудница банка и лжесиловик похитили у 73-летней пенсионерки более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Телефонные мошенники под видом сотрудника банка и правоохранительных органов похитили у ...