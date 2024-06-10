В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки свыше 1 млн 160 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В полицию обратилась сотрудница одного из предприятий, которая является работающим пенсионером. Женщина рассказала, что в начале августа мошенники похитили ее накопления в размере около 1 млн 160 тыс. руб. Согласно материалам следствия, серовчанке позвонила неизвестная и представилась оператором мобильной связи. Мошенница убедила женщину в необходимости продления договора сотовой связи.



Позже она продиктовала аферистке коды, которые приходили ей на телефон. Злоумышленники убедили женщину во взломе личного кабинета в приложении «Госуслуги». Далее неизвестный, который представился специалистом Центробанка, предложил пенсионерке обналичить сбережения и перевести их на «безопасный счет». Часть накоплений она сняла в филиале банка в Краснотурьинске. По указанию афериста женщина установила на телефон приложение и перевела остаток денег на неизвестный счет.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».