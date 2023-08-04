За выходные шестеро екатеринбуржцев перечислили лжесиловикам почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Екатеринбурге в минувшие выходные шесть местных жителей отправили злоумышленникам 5 млн 817 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Как стало известно, от действий мошенников пострадали пятеро пенсионеров и менеджер. В первом случае 83-летняя женщина отдала 1 млн 083 тыс. руб. сбережений, в другом — женщина 1957 года рождения перечислила 334 тыс. руб. личных и 840 тыс. руб. кредитных средств. Также лжеброкеры с помощью фиктивного сайта под видом инвестиций в проекты «Газпрома» похитили у пожилой екатеринбурженки 860 тыс. руб.: 500 тыс. руб. кредитных средств и 360 тыс. руб. сбережений.



Кроме того, одна из потерпевших, женщина 1958 года рождения, отдала лжесотрудникам Центробанка 1,7 млн руб. Мужчине 1963 года рождения под видом провайдера одной из сотовых компаний позвонил неизвестный, который сообщил, что проводится подключение вышек 5G. Чтобы абонентский номер не поменялся, ему рекомендовали настроить свою sim-карту. Затем с помощью установленного мобильного приложения аферист перевел с банковского счета около 700 тыс. руб. заемных средств.



Еще в одном эпизоде лжесиловик убедил менеджера 1984 года рождения отдать 290 тыс. руб. кредитных средств.



В настоящее время по всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.