За выходные шестеро екатеринбуржцев перечислили лжесиловикам почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге за прошедшие сутки аферисты под видом силовиков и представителей ...02.08.2023 За сутки телефонные мошенники под разными предлогами похитили у жителей Екатеринбурга 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. За прошедшие сутки в полицию Екатеринбурга обратились несколько местных жителей, ...25.07.2023 Шестеро жителей Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала серию обращений от местных жителей, ставших ...03.07.2023 Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге двое горожан обратились в отделение полиции № 7 Октябрьского района и № ...27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...