Кибермошенники за сутки похитили у жителей Екатеринбурга более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. За минувшие сутки кибермошенники похитили у жителей Екатеринбурга 5,4 млн руб. У граждан обманным путем выманивали деньги фиктивные представители силовых структур, лжеброкеры и псевдопредставители ЦБ РФ, сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.



Факты преступлений правоохранители зафиксировали на территории Верх-Исетского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов.



Наиболее популярным способом хищения средств была схема, когда злоумышленники звонили жертвам, представляясь сотрудниками официальных организаций, и заявляли о попытках оформить на имя потерпевших кредит. Затем мошенники говорили, что жертвам необходимо взять «встречные кредиты», а потом перевести деньги на «безопасные счета». По данной схеме у жителей Екатеринбурга было похищено 4,5 млн руб.



Еще один эпизод произошел по схеме работы лжеброкеров. Злоумышленники при помощи фиктивного сайта под видом инвестиций в проекты «Газпрома» похитили у мужчины около 400 тыс. руб. Еще 500 тыс. руб. мошенники выманили у пожилой жительницы по схеме «родственник попал в ДТП».



По всем эпизодам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативные мероприятия.