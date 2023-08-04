В Екатеринбурге аферисты с помощью новой схемы обмана похитили у граждан более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге за прошедшие сутки аферисты под видом силовиков и представителей ...19.07.2023 Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами ...04.04.2023 В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года ...09.02.2023 Кибермошенники за сутки похитили у жителей Екатеринбурга более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. За минувшие сутки кибермошенники похитили у жителей Екатеринбурга 5,4 млн руб. У ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...