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В Екатеринбурге аферисты с помощью новой схемы обмана похитили у граждан более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. За сутки на территориях Ленинского, Октябрьского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга аферисты по новой схеме похитили у владельцев банковских счетов более 3 млн руб.

Всем потерпевшим звонили ложные сотрудники сотовых операторов и сообщали о необходимости продления договора. После того как потерпевшие, ничего не подозревая, передавали четырехзначный код, который им присылали злоумышленники, последние сообщали, что они мошенники и через взломанный аккаунт на «Госуслугах» занимаются оформлением кредитов на имя потерпевших.

Затем с потерпевшими общалась подставная служба поддержки и соединяла с чередой банковских лжесотрудников, заверявших своих жертв в необходимости самостоятельно оформить «зеркальные кредиты», чтобы сберечь накопления.

В итоге доверчивые жители Екатеринбурга перевели на счета аферистов свыше 3 млн руб. кредитных и личных средств.

Правоохранители еще раз напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию «сотрудников сотовых операторов», «сотрудников банка», «представителей силовых ведомств», «сотрудников «Госуслуг» или иных структур. Необходимо немедленно закончить разговор и обратиться в органы внутренних дел.
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