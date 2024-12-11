В Екатеринбурге мошенники использовали в качестве курьера обманутую пожилую женщину

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 ...13.02.2024 Жительница Нижнего Тагила дважды стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В полицию Нижнего Тагила обратилась пенсионерка с заявлением о краже у нее почти 2,5 ...03.08.2023 Телефонные мошенники похитили у трех пенсионерок из Екатеринбурга более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала три новых случая телефонного мошенничества в ...12.07.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 2,7 млн рублей на «резервные» счета
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...