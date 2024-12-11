В Екатеринбурге мошенники использовали в качестве курьера обманутую пожилую женщину

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге мошенники похитили у пенсионерки около 3 млн руб. В качестве курьера они использовали другую обманутую ими пожилую женщину. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Злоумышленники звонили 70-летней жительнице уральской столицы, представляясь поочередно работниками Госуслуг, ФСБ и Центробанка. Им удалось уговорить ее снять со своего счета 800 тыс. руб. и продать принадлежавший ей автомобиль Тойота Хайлендер за 2 млн руб.



Забирать деньги приехала пенсионерка из Златоуста, которую мошенники, представившись работниками спецслужб, убедили выступить в качестве курьера и перевести деньги на нужные им счета. Первая потерпевшая позднее позвонила своему сыну, который сразу понял, что его мать стала жертвой обмана и обратился в полицию.