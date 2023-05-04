В Екатеринбурге осудят двух лжеброкеров из Казани за хищение более 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Екатеринбургские полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин из Казани в совершении серии преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Под видом специалистов по криптовложениям злоумышленники обманом похитили более 8 млн руб. у жителей разных регионов.



Как сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России, обвиняемые в октябре 2020 года в Казани организовали преступную группу под видом деятельности ООО «Территория успеха». В организации было несколько подразделений по типу call-центров. Работники звонили случайным гражданам, чтобы найти тех, кто хочет научиться инвестированию в криптовалюту. Затем с ними говорили обвиняемые под видом менеджеров по продажам и убеждали открыть счета на озвученной интернет-площадке. После бесплатного обучения основам игры на бирже аферисты предлагали внести деньги и попробовать заработать.



Потерпевшие вносили деньги на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, переводили на карты подставных лиц, откуда деньги попадали злоумышленникам. Также гражданам советовали брать кредиты, чтобы финансы не «сгорели» и остались на их счетах. Кроме того, за определенную плату гражданам предлагали вернуть списанные средства, что также было обманом.



После оперативно-розыскных действий в мае 2022 года в полиции установили местонахождение компании, откуда звонили жителю Екатеринбурга и жителям других городов. В результате была пресечена работа call-центра и были задержаны двое злоумышленников.



Отмечается, что большая часть сотрудников ООО «Территория успеха» не знала о преступной деятельности организации.



Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Полиция выясняет местонахождение других организаторов мошеннической схемы. Также устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности организации.