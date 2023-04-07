В Екатеринбурге телефонные мошенники за праздничные дни похитили более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 6 по 9 мая телефонные мошенники обманом присвоили 7,4 млн руб. пенсионеров, а также более 3 млн руб. работающих горожан. Как правило, аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками.



Как сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД, пострадавшие заявили, что им звонили лжеспециалисты банков с сообщением о том, что на граждан были взяты заявки на кредиты. Чтобы отменить заявку, пострадавшим предлагали перечислить деньги на «безопасные» счета, что граждане и сделали.



В настоящее время в следственных подразделениях отделов полиции возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступлений.