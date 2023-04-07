УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

В Екатеринбурге телефонные мошенники за праздничные дни похитили более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 6 по 9 мая телефонные мошенники обманом присвоили 7,4 млн руб. пенсионеров, а также более 3 млн руб. работающих горожан. Как правило, аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками.

Как сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД, пострадавшие заявили, что им звонили лжеспециалисты банков с сообщением о том, что на граждан были взяты заявки на кредиты. Чтобы отменить заявку, пострадавшим предлагали перечислить деньги на «безопасные» счета, что граждане и сделали.

В настоящее время в следственных подразделениях отделов полиции возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступлений.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.04.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у доцента РАНХиГС 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В полицию обратилась доцент кафедры РАНХиГС с заявлением о том, что мошенники обманом ...

04.04.2023 В Екатеринбурге за сутки злоумышленники под видом сотрудников спецслужб и банков выманили у пенсионеров порядка 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. За прошедшие сутки в Екатеринбурге телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ...

27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...

15.02.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая ...

25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18