В Екатеринбурге аферисты под видом завуча убедили школьницу перевести на «безопасные счета» 275 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» ...16.08.2024 В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные ...30.07.2024 В Екатеринбурге кибермошенники убедили местного жителя перевести на их счета 2,8 млн руб. банковских сбережений
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В Екатеринбурге кибермошенники убедили местного жителя перевести на их счета ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...14.05.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...