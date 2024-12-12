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В Екатеринбурге аферисты под видом завуча убедили школьницу перевести на «безопасные счета» 275 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их счета 275 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в крупном размере», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Мать подростка рассказала, что ее дочери позвонила неизвестная, и, представившись «завучем» школы, попросила дочь назвать код из SMS якобы для редактирования данных электронного дневника.

После этого девочке стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками «Росфинмониторинга» и «Генеральной прокуратуры РФ».

Они сообщили, что мошенники взломали аккаунты ее родителей на Госуслугах и под предлогом сохранности денежных средств убедили подростка перевести деньги родителей на «безопасные счета».
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