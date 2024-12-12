В Екатеринбурге воспитатель детского центра и пенсионер перевели на счета мошенников свыше 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...30.07.2024 В Екатеринбурге кибермошенники убедили местного жителя перевести на их счета 2,8 млн руб. банковских сбережений
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В Екатеринбурге кибермошенники убедили местного жителя перевести на их счета ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...