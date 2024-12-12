В Екатеринбурге воспитатель детского центра и пенсионер перевели на счета мошенников свыше 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» в сумме более 1 млн руб. По факту хищений денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в крупном размере», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Одна из пострадавших рассказала, что с ней на связь вышла неизвестная, которая, представившись сотрудником сотовой компании, предложила продлить действие sim-карты.



После того, как женщина назвала звонившей код, который пришел ей в sms, ей позвонил «специалист» службы безопасности портала «Госуслуги». Он сообщил о необходимости замены пароля на портале, так как мошенники якобы взломали ее учетную запись.



Затем ей последовала череда звонков от «сотрудников службы безопасности ЦБ РФ». Под предлогом того, что с банковских счетов женщины замечена подозрительная активность, связанная со спонсированием террористов, они убедили ее оформить два кредита на сумму 750 тыс. руб. и 220 тыс. руб. и перевести их на «безопасный счет».



Подобный случай телефонного киберобмана произошел с еще одной женщиной пенсионного возраста. «Сотрудникам службы безопасности» убедили ее под предлогом «проверки подлинности купюр» перевести на «безопасные счета» 330 тыс. руб. личных накоплений.