В Екатеринбурге мошенники убедили школьницу перевести на их счета почти 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их ...12.12.2024 В Екатеринбурге воспитатель детского центра и пенсионер перевели на счета мошенников свыше 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» ...03.09.2024 В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...