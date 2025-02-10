В Екатеринбурге мошенники убедили школьницу перевести на их счета почти 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Екатеринбурге мошенники убедили четырнадцатилетнюю школьницу перевести на их счета почти 500 тыс. руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Мать девочки рассказала, что на сотовый телефон ее дочери позвонил неизвестный. Он представился сотрудником образовательной организации и заявил, что в школах проводят редактирование электронных дневников. Для подтверждения учетной записи в системе девушке предложили назвать код из sms.



После того, как девочка продиктовала код, ей поступил другой звонок. Незнакомец сообщил, что предыдущий собеседник был мошенником, который получил доступ к аккаунтам девушки и ее матери на портале Госуслуги. Более того, злоумышленник уже якобы успел оформить кредит на имя матери потерпевшей и перевести деньги запрещенным организациям.



Затем мошенники потребовали, чтобы ребенок через телефон родителей перевела все доступные средства на указанный ими номер, утверждая, что это поможет аннулировать преступную операцию.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».