В Екатеринбурге за прошедшие сутки телефонные аферисты похитили у трех горожан почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге за прошедшие сутки аферисты под видом силовиков и представителей финансовых организаций обманом выманили у трех местных жителей 3 млн 818 тыс. руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, одной из жертв злоумышленников стала медсестра стоматологической клиники — она лишилась 2 млн 114 тыс. кредитных средств. Также отдали мошенникам деньги электромеханик (800 тыс. руб. кредитных средств) и инженер-конструктор (135 тыс. руб. личных и 769 тыс. руб. кредитных средств).



Во всех случаях злоумышленники предлагали потерпевшим оформлять «дублирующие» займы, а потом перечислять деньги на «безопасные» счета.



В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Также проводятся оперативные мероприятия.