В Екатеринбурге за прошедшие сутки телефонные аферисты похитили у трех горожан почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. За прошедшие сутки в полицию Екатеринбурга обратились несколько местных жителей, ...03.07.2023 Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге двое горожан обратились в отделение полиции № 7 Октябрьского района и № ...10.05.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники за праздничные дни похитили более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 6 по 9 мая телефонные мошенники обманом присвоили 7,4 млн руб. ...04.04.2023 В Екатеринбурге за сутки злоумышленники под видом сотрудников спецслужб и банков выманили у пенсионеров порядка 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. За прошедшие сутки в Екатеринбурге телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ...19.12.2022 В Екатеринбурге мошенники за сутки похитили у троих горожан более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. За прошедшие сутки трое жителей уральской столицы обратились в правоохранительные ...