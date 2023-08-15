В Екатеринбурге аферисты похитили у электромеханика 5,9 млн рублей под видом его руководства

УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. Электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза обратился в полицию с заявлением, что мошенники выманили у него 5 млн 900 тыс. руб. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



Вначале потерпевшему в мессенджер кто-то написал от имени «начальства», что с ним свяжется «сотрудник Центробанка» с важной информацией. Затем ему позвонил некто, представившийся сотрудником банка, и под предлогом, что преступники хотят оформить на него кредиты, убедил оформить встречные займы и перевести деньги на «безопасные счета».



В общей сложности мошенники похитили у пострадавшего 5,9 млн руб. Из них 500 тыс. руб. были его личными сбережениями, а 5,4 млн руб. он взял в кредит у нескольких банков.



«Представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы», не существуют никакие «безопасные счета», — напоминают в полиции.