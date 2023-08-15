В Екатеринбурге аферисты похитили у электромеханика 5,9 млн рублей под видом его руководства

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге мошенники похитили у работника Центральной городской клинической ...29.11.2022 Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 1960 года рождения 200 тыс. ...06.10.2021 Телефонные мошенники обманом похитили у жителя Екатеринбурга более 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...