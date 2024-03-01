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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников сотового оператора и «Госуслуг», 328 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора, и под предлогом продления договора услуг связи попросил сообщить ему паспортные данные.

Далее на связь вышли «сотрудник «Госуслуг» и «старший специалист ЦБ РФ», которые сообщили о якобы хакерском взломе базы данных на «Госуслугах» и попытках неизвестных оформить от имени потерпевшего потребительские кредиты в различных банках.

В результате звонившим удалось убедить молодого человека оформить «зеркальные кредиты» и перевести через приложение Mir Pay на «безопасные счета» 328 тыс. руб. заемных средств.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
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