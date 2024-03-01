В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов, выдававших себя за сотрудников ...11.01.2024 В Екатеринбурге директор предприятия перевела кибермошенникам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По ...13.10.2023 В Екатеринбурге сотрудник завода перевел аферистам 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга стал жертвой финансовых махинаторов, ...26.07.2023 Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить ...17.02.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1,2 млн рублей, вырученные от продажи квартиры
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стал 44-летний местный житель. ...