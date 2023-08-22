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В Екатеринбурге сотрудник завода перевел аферистам 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга стал жертвой финансовых махинаторов, выдававших себя за менеджеров сотового оператора, сотрудников «Госуслуг» и Центробанка. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Заявитель 1962 года рождения, работающий кладовщиком на одном из уральских заводов, рассказал полиции, что с ним по телефону связался «менеджер» одного из сотовых провайдеров и сообщил, что для продления договора обслуживания нужно сообщить все коды, которые мужчине поступят на телефон. После того как потерпевший отправил их, лжеменеджер перезвонил и признался, что он мошенник и через взлом аккаунтов на «Госуслугах» занимается оформлением кредитов.

На «горячей линии «Госуслуг» растерянного мужчину соединили с «сотрудником ЦБ РФ», который подтвердил, что от имени потерпевшего действительно подано несколько заявок на получение кредитов.

Так, действуя под руководством махинаторов, мужчина приобрел сотовый телефон с функцией бесконтактной оплаты, установил приложение MirPay и, оформив «зеркальные кредиты», перевел 3,2 млн руб. заемных средств на так называемые безопасные счета.

В настоящее время по факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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