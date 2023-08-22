В Екатеринбурге сотрудник завода перевел аферистам 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...15.08.2023 В Екатеринбурге медбрат ЦГКБ № 1 перевел мошенникам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге мошенники похитили у работника Центральной городской клинической ...06.10.2021 Телефонные мошенники обманули жителя Екатеринбурга на сумму более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Телефонные аферисты обманули очередного жителя Екатеринбурга. На этот раз жертвой стал ...15.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники оформили на мужчину ...01.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники оформили на мужчину ...