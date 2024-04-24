УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В Серове злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя продать квартиру

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Житель Серова, доверившись аферистам, действующим под видом оператора сотовой связи и банковских сотрудников, лишился квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Пострадавший рассказал, что ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником сотового оператора, и под предлогом продления срока действия договора оказания услуг связи попросила продиктовать код, который она отправит ему в sms.

Игнорируя в поступившем сообщении предупреждение о том, что содержащийся в нем код нельзя никому сообщать, мужчина продиктовал его звонившей. Далее в техподдержке на «Госуслугах», после того как он не смог зайти в свой личный кабинет, ему сообщили, что его аккаунт взломан.

Далее мужчине позвонил «банковский работник», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя микрозаймы, продать автомобиль и квартиру, и для предотвращения противоправных действий мужчине нужно продать квартиру.

Так, действуя по инструкции звонивших, пострадавший продал квартиру и перевел все вырученные средства на «безопасные счета».

По данному факту сотрудники полиции продолжают проводить проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...

23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...

12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...

11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...

06.02.2024 В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов перевел на счета аферистов более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (48)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18