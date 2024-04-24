В Серове злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя продать квартиру

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Житель Серова, доверившись аферистам, действующим под видом оператора сотовой связи и банковских сотрудников, лишился квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Пострадавший рассказал, что ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником сотового оператора, и под предлогом продления срока действия договора оказания услуг связи попросила продиктовать код, который она отправит ему в sms.



Игнорируя в поступившем сообщении предупреждение о том, что содержащийся в нем код нельзя никому сообщать, мужчина продиктовал его звонившей. Далее в техподдержке на «Госуслугах», после того как он не смог зайти в свой личный кабинет, ему сообщили, что его аккаунт взломан.



Далее мужчине позвонил «банковский работник», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя микрозаймы, продать автомобиль и квартиру, и для предотвращения противоправных действий мужчине нужно продать квартиру.



Так, действуя по инструкции звонивших, пострадавший продал квартиру и перевел все вырученные средства на «безопасные счета».



По данному факту сотрудники полиции продолжают проводить проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.