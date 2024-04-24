В Серове злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя продать квартиру

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...06.02.2024 В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов перевел на счета аферистов более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за ...