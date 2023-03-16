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В Екатеринбурге за сутки злоумышленники под видом сотрудников спецслужб и банков выманили у пенсионеров порядка 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. За прошедшие сутки в Екатеринбурге телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, полиции и Центрального банка, похитили у жертв почти 3 млн руб. От рук злоумышленников пострадали пенсионеры в Кировском районе, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

В обоих случаях потерпевшие получили звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками спецслужб, которые якобы с целью предотвращения несанкционированных действий на личных счетах принуждали пожилых людей переводить сбережения по указанным ими реквизитам.

В настоящее время по фактам мошеннических действий сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовные дела в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся необходимые оперативные мероприятия.

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