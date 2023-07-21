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За сутки телефонные мошенники под разными предлогами похитили у жителей Екатеринбурга 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. За прошедшие сутки в полицию Екатеринбурга обратились несколько местных жителей, которые стали жертвами телефонных мошенников. Всего граждане лишились 2,7 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Так, один из потерпевших направил злоумышленникам почти 700 тыс. руб. под предлогом подключения вышек 5G. Еще одна пострадавшая стала жертвой классической схемы «зеркальный кредит», переведя мошенникам 1,7 млн руб. Третьим заявителем стал мужчина, который по тому же сценарию направил на «безопасные» счета 290 тыс. руб.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.
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