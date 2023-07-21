За сутки телефонные мошенники под разными предлогами похитили у жителей Екатеринбурга 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга за прошедшие сутки зафиксировали всплеск активности ...19.07.2023 Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами ...03.07.2023 Лжесотрудники Центробанка похитили у двух екатеринбуржцев более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге двое горожан обратились в отделение полиции № 7 Октябрьского района и № ...04.04.2023 В Екатеринбурге за сутки злоумышленники под видом сотрудников спецслужб и банков выманили у пенсионеров порядка 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. За прошедшие сутки в Екатеринбурге телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ...02.07.2021 Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела более 1,2 млн руб. на «безопасные» счета ...