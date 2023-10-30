Минфин РФ предупредил россиян об увеличении числа случаев мошенничества с использованием консультаций лжеброкеров

Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...27.05.2022 Банк России предупреждает о новом способе мошенничества под видом компенсации украденного
УрБК, Москва, 27.05.2022. Банк России предупреждает граждан, что мошенники начали применять новую схему: они предлагают ...16.02.2022 ЦБ РФ предупредил о новом способе телефонного мошенничества с «безопасными» счетами
УрБК, Москва, 16.02.2022. Центральный банк России предупреждает граждан, что в последнее время участились случаи ...05.07.2010 «РБК daily» и Наталья Старостина: Не прячьте ваши карточки
Рынок «пластика» захлестнула волна мошенничеств с использованием SMS На рынке банковских карт появилась новая схема ...