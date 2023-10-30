Минфин РФ предупредил россиян об увеличении числа случаев мошенничества с использованием консультаций лжеброкеров

УрБК, Москва, 30.10.2023. Министерство финансов РФ предупредило граждан о росте популярности мошенничества через лжеброкеров. Ущерб отдельных пострадавших достигает нескольких миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.



«В Минфин России увеличилось количество обращений граждан, обманутых лжеброкерами. Мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в сети «Интернет», предлагая открыть «брокерский» счет. Они обещают людям заработать значительные суммы денег всего за короткий промежуток времени. Инвестиции, сделанные подобным образом, не возвращаются. Ущерб отдельных граждан по такой схеме достигает несколько миллионов рублей», — говорится в сообщении.



Как правило, действуя по этой схеме, мошенники предлагают жертвам установить на смартфоны приложения, в которых содержатся ложные данные о росте прибыли. Как только человек изъявляет желание вывести деньги, мошенники сообщают о блокировке счета и просят внести дополнительные средства.



В министерстве призвали соблюдать общие правила финансовой безопасности, а также обращать внимание на некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о мошеннических действия. Так, у лжеброкеров отсутствует лицензия Банка России и нет физического офиса — связь осуществляется через социальные сети или телефон; нет специального банковского счета для брокерского обслуживания, они предлагают провести платеж по карте физического лица либо через электронный кошелек, гражданам не предлагают заключить договор (либо он заключается фиктивно) и не предоставляют отчет об оказании брокерских услуг.