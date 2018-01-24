Свердловский облсуд рассмотрит дело о вооруженном нападении на ювелирный магазин «Злата»

В Екатеринбурге накануне вечером был совершен вооруженный налет на продуктовый магазин в микрорайоне Шинный, сообщили ...22.08.2017 Полицейские задержали подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на ...21.09.2015 В Екатеринбурге ограбили ювелирный магазин «Злата»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2015. В Екатеринбурге 19 сентября неизвестные ограбили магазин ювелирных изделий «Злата», на ...15.04.2015 Суд вынес приговор о разбойном нападении на ювелирный магазин в Тавде и убийстве продавца
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Свердловский областной суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на ювелирный ...16.03.2015 В Екатеринбурге начинается судебный процесс о разбойном нападении на ювелирный магазин в Тавде и убийстве продавца
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2015. В Свердловском областном суде 17 марта начнется процесс по делу о разбойном нападении в ...