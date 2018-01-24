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Свердловский облсуд рассмотрит дело о вооруженном нападении на ювелирный магазин «Злата»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела о бандитизме и разбойном нападении на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По версии следствия, 28 марта 2023 года трое подсудимых, ранее вместе отбывавших наказание, по предварительному сговору совершили нападение на магазин «Злата» на улице Технической. Тогда двое злоумышленников, один из которых был в экипировке курьера сервиса «Яндекс Доставка», зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения на сумму более 4 млн 697 тыс. руб., а затем скрылись на велосипедах. Третий соучастник отвечал за мобильность группировки.

Однако злоумышленники были задержаны по горячим следам. По результатам обыска у задержанных было обнаружено три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья Sauer habicht 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним.

Для конспирации подсудимые использовали медицинские маски, перчатки, шапки, мобильные радиостанции, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ, Росгвардии, а также спецсредства — наручники, глушители связи.

В зависимости от степени участия в преступлениях, подсудимые обвиняются в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме, краже.
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