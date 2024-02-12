УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:21

Трое мужчин осуждены на 29,5 года в совокупности за разбойное нападение на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Свердловский областной суд вынес приговоры Льву Воронцову, Максиму Чагаеву и Евгению Бинерту, совершившим налет на ювелирный магазин «Злата» на улице Технической в Екатеринбурге в марте 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

«23 марта двое мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса «Яндекс Доставка», зашли в магазин, где под угрозой применения оружия вынесли ювелирные украшения на общую сумму более 4 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность преступной группы. Задержали злоумышленников по горячим следам», — описывается эпизод в сообщении пресс-службы.

При обыске у грабителей изъяли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья, а также несколько сотен патронов к ним. Ювелирные украшения силовики обнаружили на кухне у Евгения Бинерта, а оружие — в квартире и машине Льва Воронцова. На суде участие в банде обвиняемые отрицали.

В итоге суд признал Льва Воронцова и Максима Чагаева виновными по пункту «а» части 3 статьи 222 «Хранение оружия» и пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» соответственно и приговорил их к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме этого, Л. Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тыс. руб., а М. Чагаев — 250 тыс. руб.

Евгений Бинерт был признан виновным по части 1 статьи 222, части 5 статьи 33 и пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 120 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.02.2024 Свердловский облсуд рассмотрит дело о вооруженном нападении на ювелирный магазин «Злата»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела о ...

26.11.2020 Жителя Среднеуральска осудили на три года за разбойное нападение на ювелирный магазин

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Жителя Среднеуральска Евгения Стахеева осудили за разбойное нападение на ювелирный ...

23.09.2019 В Березовском двое жителей осуждены за разбойное нападение на ювелирный магазин

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Березовском вынесен приговор двум местным жителям за разбойное нападение на ювелирный ...

17.12.2018 В Красноуфимске вынесен приговор участникам преступной группы за разбойные нападения на ювелирные магазины

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...

15.04.2015 Суд вынес приговор о разбойном нападении на ювелирный магазин в Тавде и убийстве продавца

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Свердловский областной суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на ювелирный ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18