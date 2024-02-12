Трое мужчин осуждены на 29,5 года в совокупности за разбойное нападение на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела о ...26.11.2020 Жителя Среднеуральска осудили на три года за разбойное нападение на ювелирный магазин
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Жителя Среднеуральска Евгения Стахеева осудили за разбойное нападение на ювелирный ...23.09.2019 В Березовском двое жителей осуждены за разбойное нападение на ювелирный магазин
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Березовском вынесен приговор двум местным жителям за разбойное нападение на ювелирный ...17.12.2018 В Красноуфимске вынесен приговор участникам преступной группы за разбойные нападения на ювелирные магазины
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...15.04.2015 Суд вынес приговор о разбойном нападении на ювелирный магазин в Тавде и убийстве продавца
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Свердловский областной суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на ювелирный ...