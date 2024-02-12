Трое мужчин осуждены на 29,5 года в совокупности за разбойное нападение на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Свердловский областной суд вынес приговоры Льву Воронцову, Максиму Чагаеву и Евгению Бинерту, совершившим налет на ювелирный магазин «Злата» на улице Технической в Екатеринбурге в марте 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«23 марта двое мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса «Яндекс Доставка», зашли в магазин, где под угрозой применения оружия вынесли ювелирные украшения на общую сумму более 4 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность преступной группы. Задержали злоумышленников по горячим следам», — описывается эпизод в сообщении пресс-службы.



При обыске у грабителей изъяли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья, а также несколько сотен патронов к ним. Ювелирные украшения силовики обнаружили на кухне у Евгения Бинерта, а оружие — в квартире и машине Льва Воронцова. На суде участие в банде обвиняемые отрицали.



В итоге суд признал Льва Воронцова и Максима Чагаева виновными по пункту «а» части 3 статьи 222 «Хранение оружия» и пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» соответственно и приговорил их к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме этого, Л. Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тыс. руб., а М. Чагаев — 250 тыс. руб.



Евгений Бинерт был признан виновным по части 1 статьи 222, части 5 статьи 33 и пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 120 тыс. руб.



Приговор не вступил в законную силу.